Глава МОК намерен посетить Фукусиму, где в 2020 году начнется эстафета олимпийского огня

Источник: AP 2018

«Подготовка [к Играм 2020 года] идет очень хорошо, и мы добились успеха по многим параметрам. По возможности я надеюсь, что смогу посетить Фукусиму и продемонстрировать единение с жителями префектуры. Олимпиада и спорт в целом хотят быть полезными и помочь в процессе восстановления», — сказал он.

По его словам, программа соревнований в Токио «очень помолодела» благодаря включению в нее нескольких видов спорта, популярных среди молодежи. Кроме того, Бах отметил, что фактически впервые удалось добиться участия равного числа спортсменов женского и мужского пола. «Соревнования в Токио откроют двери в новую эру Олимпиады», — подчеркнул глава МОК.

Касаясь возможности участия в Токио по аналогии с играми в Пхёнчхане объединенных команд атлетов из КНДР и Южной Кореи, Бах отметил, что МОК необходимо провести консультации на этот счет, в том числе с олимпийскими комитетами обеих стран.

В программу Игр 2020 года впервые войдут бейсбол/ софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, и на них будут представлены 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия начнутся соревнования по футболу и софтболу.