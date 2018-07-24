Лукашенко: У Белоруссии много претензий к Международному олимпийскому комитету

Источник: РИА "Новости"

«У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро “бронзовеют” люди, находясь на этой должности. И я как руководитель НОК вынужден на очередном мероприятии довести [это] до сведения международной спортивной общественности», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко убежден в том, что «нельзя превратить спорт в часть грязной политики». «Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым», — считает президент Белоруссии.

«Мы — за чистый спорт, мы — за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия является сторонником «защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены».