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11:59 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко: У Белоруссии много претензий к Международному олимпийскому комитету

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за прозрачность отношений в сфере спорта и зачастую недовольна действиями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом, как сообщил корр. ТАСС с места события, заявил во вторник президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко, встречаясь с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (FIBA) Патриком Бауманном.

Источник: РИА "Новости"

«У нас очень много претензий к МОК. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро “бронзовеют” люди, находясь на этой должности. И я как руководитель НОК вынужден на очередном мероприятии довести [это] до сведения международной спортивной общественности», — отметил белорусский лидер.

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Лукашенко убежден в том, что «нельзя превратить спорт в часть грязной политики». «Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым», — считает президент Белоруссии.

«Мы — за чистый спорт, мы — за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и МОК», — подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия является сторонником «защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены».

«Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение», — сказал Лукашенко. «Словом, мы — за прозрачность WADA и других международных спортивных комитетов и прежде всего МОК», — добавил президент Белоруссии.

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