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13:24 (мск), источник: TeamRussia.pro

В Афинах зажгли огонь юношеских Олимпийских игр

В столице Греции сегодня от солнечных лучей был зажжён огонь III летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября этого года.

Церемония состоялась на афинском стадионе «Панатинаикос», построенном из белого мрамора в 329 году до нашей эры. В древности эта арена была местом проведения Панафинейских игр, посвящаемых покровительнице города богине Афине. В середине ХIХ века стадион восстановили. На нём в 1896 году прошли первые в современной истории Олимпийские игры. А во время Олимпиады-2004 он принимал соревнования по стрельбе из лука.

После исполнения гимнов девушки, изображающие жриц, вручили факел в руки греческому тхэквондисту Георгиосу Иоанну, который начал совершать с ним круг по стадиону. Далее огонь передавали друг другу молодые аргентинские велосипедисты Валентина Муньос и Йоэль Варгас, победители прошлогодних юношеских игр Южной Америки в Сантьяго. Завершила символический пробег представительница художественной гимнастики Греции Иоанна Магопулу. После этого огонь заключили в специальную лампу, в которой он будет доставлен в Аргентину.

В южноамериканской стране Олимпийский огонь преодолеет 14 тысяч километров и финиширует 6 октября в центре Буэнос-Айреса у Обелиска, монумента, возведённого в ознаменование 400-й годовщины города.

 В Афинах зажгли огонь юношеских Олимпийских игр
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