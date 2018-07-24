В Афинах зажгли огонь юношеских Олимпийских игр

Церемония состоялась на афинском стадионе «Панатинаикос», построенном из белого мрамора в 329 году до нашей эры. В древности эта арена была местом проведения Панафинейских игр, посвящаемых покровительнице города богине Афине. В середине ХIХ века стадион восстановили. На нём в 1896 году прошли первые в современной истории Олимпийские игры. А во время Олимпиады-2004 он принимал соревнования по стрельбе из лука.

После исполнения гимнов девушки, изображающие жриц, вручили факел в руки греческому тхэквондисту Георгиосу Иоанну, который начал совершать с ним круг по стадиону. Далее огонь передавали друг другу молодые аргентинские велосипедисты Валентина Муньос и Йоэль Варгас, победители прошлогодних юношеских игр Южной Америки в Сантьяго. Завершила символический пробег представительница художественной гимнастики Греции Иоанна Магопулу. После этого огонь заключили в специальную лампу, в которой он будет доставлен в Аргентину.