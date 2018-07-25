Факел зимней Универсиады-2019 презентован в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Факел зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, презентован в среду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Факел зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, презентован в среду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Также факел испытали в условиях дождя и ветра. Для этого его поместили под струи воздуха под давлением. Факел способен гореть 20 минут на одной заправке, при нормативном времени в 12 минут, и выдерживать ветер в 20 м/с и осадки в 70 мм/ч.
«В сентябре стартует эстафета, она пройдет по 30 городам. Эстафета призвана обеспечить популярность, сплотить людей вокруг главной идеи Универсиады — идеи мира, дружбы и сотрудничества, — рассказал журналистам присутствующий на презентации факела врио губернатора Красноярского края Александр Усс. — Сам факел получился, на мой взгляд, очень достойным, не хочется сравнивать с сочинским, но они одинаково ценны и интересны. Очень здорово, что и сочинский, и факел Универсиады являются произведением красноярских дизайнеров, производственников, инженеров».
Факел будет изготавливать красноярское предприятие «Вариант-999». Всего выпустят 400 изделий.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.