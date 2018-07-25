Факел зимней Универсиады-2019 презентован в Красноярске

Также факел испытали в условиях дождя и ветра. Для этого его поместили под струи воздуха под давлением. Факел способен гореть 20 минут на одной заправке, при нормативном времени в 12 минут, и выдерживать ветер в 20 м/с и осадки в 70 мм/ч.

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«В сентябре стартует эстафета, она пройдет по 30 городам. Эстафета призвана обеспечить популярность, сплотить людей вокруг главной идеи Универсиады — идеи мира, дружбы и сотрудничества, — рассказал журналистам присутствующий на презентации факела врио губернатора Красноярского края Александр Усс. — Сам факел получился, на мой взгляд, очень достойным, не хочется сравнивать с сочинским, но они одинаково ценны и интересны. Очень здорово, что и сочинский, и факел Универсиады являются произведением красноярских дизайнеров, производственников, инженеров».

Факел будет изготавливать красноярское предприятие «Вариант-999». Всего выпустят 400 изделий.