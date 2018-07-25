Колобков раскритиковал решение свести к минимуму спортивный контент на «Спорт FM»

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что эфир «Спорт FM» с 15 августа будет на 80% состоять из музыки, в сетке вещания останутся только спортивные новости, аналитических передач, интервью и трансляций не будет.

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«15 процентов спорта на “Спорт FM” — это очень плохо, потому что это было хорошее, востребованное радио, на котором работали профессиональные ведущие. Был большой потенциал для развития спортивного радиоканала, но инвесторы приняли иное решение. С точки зрения развития спорта это очень плохо», — сказал Колобков.

«Думаю, будем вести переговоры о том, чтобы спортивные каналы и радиостанции продолжали свое существование. Они очень важны, полезны и востребованы. Нас же такой факт очень сильно огорчает», — добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что намерен встретиться с инвесторами радиостанции, чтобы обсудить ее будущее. «Россия нужна такая радиостанция. Поддержка спортсменам со стороны СМИ необходима. Конечно, для Минспорта это прискорбный факт, но надеюсь, что мы с инвесторами еще это обсудим. Надеюсь, что найдем решение», — сказал он.