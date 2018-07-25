Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
14Самые яркие головы ЧМ-2018 в России
15:40 (мск), источник: ТАСС

Колобков раскритиковал решение свести к минимуму спортивный контент на «Спорт FM»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков разочарован инициативой руководителей «Спорт FM» сократить до 15% спортивный контент радиостанции. Об этом он заявил журналистам.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что эфир «Спорт FM» с 15 августа будет на 80% состоять из музыки, в сетке вещания останутся только спортивные новости, аналитических передач, интервью и трансляций не будет.

Читайте также
Минспорт России будет сотрудничать с корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса

«15 процентов спорта на “Спорт FM” — это очень плохо, потому что это было хорошее, востребованное радио, на котором работали профессиональные ведущие. Был большой потенциал для развития спортивного радиоканала, но инвесторы приняли иное решение. С точки зрения развития спорта это очень плохо», — сказал Колобков.

«Думаю, будем вести переговоры о том, чтобы спортивные каналы и радиостанции продолжали свое существование. Они очень важны, полезны и востребованы. Нас же такой факт очень сильно огорчает», — добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что намерен встретиться с инвесторами радиостанции, чтобы обсудить ее будущее. «Россия нужна такая радиостанция. Поддержка спортсменам со стороны СМИ необходима. Конечно, для Минспорта это прискорбный факт, но надеюсь, что мы с инвесторами еще это обсудим. Надеюсь, что найдем решение», — сказал он.

«Готов ли я взять инициативу в свои руки? Сделать “Минспорт FM”? Это интересный подход, подумаем», — заметил Колобков.

 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
ФИФА запретит использование VAR в России до весны
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
РФС оценил на «отлично» выступление сборной России на ЧМ-2018
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка