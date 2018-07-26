Источник: США заблокировали запрос МОК в СБ ООН на ввоз спортивного оборудования в КНДР

Источник: AP 2018

«США в одиночку возразили против одобрения в комитете СБ ООН запроса главы МОК», — сказал собеседник агентства.

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В обращении Баха к комитету СБ ООН, текст которого находится в распоряжении ТАСС, отмечается, что «недавние зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане добавили новую главу в длительную историю сотрудничества между МОК и ООН». «Когда на церемонии открытия атлеты из Республики Корея и КНДР прошли как одна команда под единым флагом, флагом корейского объединения, это послало всему миру мощный сигнал примирения», — отмечается в документе.

«Ввиду этого я направляю заявку на изъятие из санкционного режима ООН и разрешение для МОК ввозить спортивное оборудование в КНДР и осуществлять подготовку северокорейских атлетов для международных соревнований, чтобы они могли проходить квалификацию и участвовать в следующих Олимпийских играх», — добавил Бах.