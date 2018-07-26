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09:03 (мск), источник: ТАСС

Источник: США заблокировали запрос МОК в СБ ООН на ввоз спортивного оборудования в КНДР

ООН, 26 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Соединенные Штаты заблокировали запрос президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в комитет Совета Безопасности ООН 1718 на исключение спортивного оборудования из списка товаров, запрещенных для ввоза в КНДР. Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в ООН.

Источник: AP 2018

«США в одиночку возразили против одобрения в комитете СБ ООН запроса главы МОК», — сказал собеседник агентства.

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В обращении Баха к комитету СБ ООН, текст которого находится в распоряжении ТАСС, отмечается, что «недавние зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане добавили новую главу в длительную историю сотрудничества между МОК и ООН». «Когда на церемонии открытия атлеты из Республики Корея и КНДР прошли как одна команда под единым флагом, флагом корейского объединения, это послало всему миру мощный сигнал примирения», — отмечается в документе.

«Ввиду этого я направляю заявку на изъятие из санкционного режима ООН и разрешение для МОК ввозить спортивное оборудование в КНДР и осуществлять подготовку северокорейских атлетов для международных соревнований, чтобы они могли проходить квалификацию и участвовать в следующих Олимпийских играх», — добавил Бах.

Ранее глава МОК заявлял, что намерен содействовать продвижению участия сборной КНДР в летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. На Игры-2018 в Пхёнчхане МОК выделил дополнительные квоты для спортсменов из КНДР, чтобы они смогли принять участие в Олимпиаде.

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