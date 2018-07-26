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13:00 (мск), источник: ТАСС

CAS отклонил апелляции Абакумовой и Лебедевой на лишение медалей ОИ-2008

ТАСС, 26 июля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских спортсменов Екатерины Гниденко (велоспорт), Марии Абакумовой и Татьяны Лебедевой (обе — легкая атлетика) на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам спортсменок в CAS прошли 14 и 15 мая. Судьи постановили, что представители Гниденко, Абакумовой и Лебедевой не смогли доказать, что методы, благодаря которым в их допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

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Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года МОК отстранил Гниденко от соревнований и аннулировал ее результаты, показанные на Играх в Лондоне. Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.

Лебедева является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину. Также в ее активе серебро (2000 год) и бронза (2004) Олимпиад в тройном прыжке. Дважды россиянка становилась чемпионкой мира в тройном прыжке и один раз в прыжках в длину.
Абакумова является чемпионкой мира в метании копья, дважды выигрывала бронзу мировых первенств.

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