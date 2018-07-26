CAS отклонил апелляции Абакумовой и Лебедевой на лишение медалей ОИ-2008

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам спортсменок в CAS прошли 14 и 15 мая. Судьи постановили, что представители Гниденко, Абакумовой и Лебедевой не смогли доказать, что методы, благодаря которым в их допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года МОК отстранил Гниденко от соревнований и аннулировал ее результаты, показанные на Играх в Лондоне. Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.