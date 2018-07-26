Юрист: Абакумова, Гниденко и Лебедева не будут подавать апелляции на решение CAS

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам спортсменок прошли 14 и 15 мая в CAS. Судьи постановили, что представители Гниденко, Абакумовой и Лебедевой не смогли доказать, что методы, благодаря которым в их допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

«Апелляции на решение CAS могли бы быть поданы, если во время судебного заседания были допущены какие-то процедурные нарушения, — заметил Пацев. — Поэтому опротестовывать решения Спортивного арбитражного суда в федеральном суде не имеет никакого смысла».

МОК по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.