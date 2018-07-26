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13:40 (мск), источник: ТАСС

Юрист: Абакумова, Гниденко и Лебедева не будут подавать апелляции на решение CAS

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Мария Абакумова, Татьяна Лебедева (обе — легкая атлетика) и Екатерина Гниденко (велоспорт — трек) не будут подавать апелляции в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать их результаты на Олимпийских играх 2008 и 2012 гг. за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС адвокат спортсменов Артем Пацев.

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам спортсменок прошли 14 и 15 мая в CAS. Судьи постановили, что представители Гниденко, Абакумовой и Лебедевой не смогли доказать, что методы, благодаря которым в их допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

«Апелляции на решение CAS могли бы быть поданы, если во время судебного заседания были допущены какие-то процедурные нарушения, — заметил Пацев. — Поэтому опротестовывать решения Спортивного арбитражного суда в федеральном суде не имеет никакого смысла».

МОК по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Лебедеву и Абакумову виновными в нарушении антидопинговых правил, так как в их пробах было найдено запрещенное вещество туринабол. Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине, завоеванных в прыжках в длину и в тройном прыжке. Абакумова также была лишена серебра, выигранного в метании копья.

По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года МОК аннулировал результаты Гниденко, показанные на Играх в Лондоне. Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.

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