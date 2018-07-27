МОК раскритиковал «закон Родченкова»

«Мы приветствуем шаги, предпринимаемые США в борьбе с допингом. Однако то обстоятельство, что законопроект может затронуть представителей всех 206 национальных олимпийских комитетов, членов МОК, нас беспокоит», — сообщил порталу представитель организации.

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Также в МОК признались, что стремление подвести под уголовную ответственность в США граждан других стран в рамках данного закона кажется «странным».

«Закон Родченкова», подразумевающий санкции в отношении тех, кто изготовляет, распространяет или применяет допинг, затронет все международные соревнования, в которых принимают участие американские атлеты или организации. В рамках предполагаемого закона предусмотрены денежные штрафы до одного миллиона долларов и тюремные сроки (до десяти лет в зависимости от тяжести преступления).