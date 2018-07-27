Дата рассмотрения апелляции Мутко пока не определена
Спортивный арбитражный суд (САS) пока не определил дату рассмотрения дела «Мутко против Международного олимпийского комитета».
Спортивный арбитражный суд (САS) пока не определил дату рассмотрения дела «Мутко против Международного олимпийского комитета».
— Когда состоится слушание по этому делу, пока не решено, — сообщили «СЭ» в секретариате САS. — Как только она определится, информация будет размещена на сайте САS — в перечне дел, по которым назначены слушания.
Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в любой роли в Олимпийских играх. Затем