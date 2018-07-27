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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дата рассмотрения апелляции Мутко пока не определена

Спортивный арбитражный суд (САS) пока не определил дату рассмотрения дела «Мутко против Международного олимпийского комитета».

Источник: РИА "Новости"

— Когда состоится слушание по этому делу, пока не решено, — сообщили «СЭ» в секретариате САS. — Как только она определится, информация будет размещена на сайте САS — в перечне дел, по которым назначены слушания.

Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в любой роли в Олимпийских играх. Затем вице-премьер РФ обжаловал это решение МОК в арбитражном суде. (Александр БОБРОВ).

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