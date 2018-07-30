Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Екатеринбург будет претендовать на право проведения летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Екатеринбург будет претендовать на право проведения летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС
«Была подана заявка на проведение летней Универсиады. Это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею (который будет отмечаться в 2023 году — прим. ТАСС). У Екатеринбурга есть большие шансы провести на своей территории знаковое спортивное мероприятие», — сказал он.
Карманов добавил, что город провел матчи чемпионата мира, поэтому у него есть опыт проведения больших спортивных мероприятий. «Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки Экспо в 2025 году», — отметил он.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году.