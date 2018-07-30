Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году

Источник: РИА "Новости"

«Была подана заявка на проведение летней Универсиады. Это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею (который будет отмечаться в 2023 году — прим. ТАСС). У Екатеринбурга есть большие шансы провести на своей территории знаковое спортивное мероприятие», — сказал он.

Карманов добавил, что город провел матчи чемпионата мира, поэтому у него есть опыт проведения больших спортивных мероприятий. «Мы поддерживаем заявку и уверены, что Екатеринбург достоин и может провести не только это мероприятие, но выиграть право на проведение всемирной универсальной выставки Экспо в 2025 году», — отметил он.