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15:35 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Красноярск готов к проведению зимней Универсиады

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Красноярск готов к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению турнира Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Мутко во вторник находится с визитом в Красноярске, где он провел совещание, посвященное подготовке города к Универсиаде, и обсудил с руководством региона вопросы благоустройства.

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«На данном этапе готовность высокая, большинство объектов уже готово, — отметил Мутко. — Остались какие-то вопросы благоустройства, закрытие периметра безопасности. Основные объекты готовы, это прежде всего деревня Универсиады, сейчас приступили к монтажу точки питания. Я больших проблем с точки зрения подготовки объектов не вижу».

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта.

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