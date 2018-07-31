Мутко: Красноярск готов к проведению зимней Универсиады

Источник: РИА "Новости"

Мутко во вторник находится с визитом в Красноярске, где он провел совещание, посвященное подготовке города к Универсиаде, и обсудил с руководством региона вопросы благоустройства.

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«На данном этапе готовность высокая, большинство объектов уже готово, — отметил Мутко. — Остались какие-то вопросы благоустройства, закрытие периметра безопасности. Основные объекты готовы, это прежде всего деревня Универсиады, сейчас приступили к монтажу точки питания. Я больших проблем с точки зрения подготовки объектов не вижу».

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.