Мутко: Красноярск готов к проведению зимней Универсиады
КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Красноярск готов к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом сообщил журналистам
КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Красноярск готов к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом сообщил журналистам
Мутко во вторник находится с визитом в Красноярске, где он провел совещание, посвященное подготовке города к Универсиаде, и обсудил с руководством региона вопросы благоустройства.
«На данном этапе готовность высокая, большинство объектов уже готово, — отметил Мутко. — Остались
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет