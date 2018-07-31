FISU пока не получала от Екатеринбурга заявки на проведение Универсиады 2023 года

В понедельник пресс-секретарь городской администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил ТАСС, что город подал документы на проведение летней Универсиады.
«Сложно комментировать факт, который не свершился. Пока есть только намерение о выдвижении. Как только мы получим официальное письмо от заинтересованной стороны, тогда можно будет говорить о взаимодействии с организационным комитетом», — сказал Матыцин, отметив, что заявка должна поступить от Российского студенческого спортивного союза (РССС).
Глава организации пояснил, что решение о месте проведения Универсиады 2023 года будет принято на заседании исполкома FISU в конце февраля 2019 года, которое пройдет в Красноярске.
Матыцин добавил, что FISU не получала заявки и от Якутска, который ранее также заявлял о намерении принять летнюю Универсиаду 2023 года.