FISU пока не получала от Екатеринбурга заявки на проведение Универсиады 2023 года

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-секретарь городской администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил ТАСС, что город подал документы на проведение летней Универсиады.

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«Сложно комментировать факт, который не свершился. Пока есть только намерение о выдвижении. Как только мы получим официальное письмо от заинтересованной стороны, тогда можно будет говорить о взаимодействии с организационным комитетом», — сказал Матыцин, отметив, что заявка должна поступить от Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Глава организации пояснил, что решение о месте проведения Универсиады 2023 года будет принято на заседании исполкома FISU в конце февраля 2019 года, которое пройдет в Красноярске.