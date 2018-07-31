Фоторепортажи
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15:36 (мск), источник: ТАСС

FISU пока не получала от Екатеринбурга заявки на проведение Универсиады 2023 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) пока не получала от Екатеринбурга заявки на проведение летней Универсиады 2023 года. Об этом ТАСС сообщил президент FISU Олег Матыцин.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-секретарь городской администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил ТАСС, что город подал документы на проведение летней Универсиады.

Читайте также
Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году

«Сложно комментировать факт, который не свершился. Пока есть только намерение о выдвижении. Как только мы получим официальное письмо от заинтересованной стороны, тогда можно будет говорить о взаимодействии с организационным комитетом», — сказал Матыцин, отметив, что заявка должна поступить от Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Глава организации пояснил, что решение о месте проведения Универсиады 2023 года будет принято на заседании исполкома FISU в конце февраля 2019 года, которое пройдет в Красноярске.

Матыцин добавил, что FISU не получала заявки и от Якутска, который ранее также заявлял о намерении принять летнюю Универсиаду 2023 года.

 Она приглашала к себе в дом тех, кому негде было жить в Москве
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
ЦСКА договаривается о продаже Фернандеса в Испанию. Что известно
Незаслуженные: каких спортсменов обделили почетным званием
Семак говорит, что «Зениту» нужны еще игроки. Куда больше-то?
До UFC в РФ осталось 1,5 месяца. Известны почти все участники
Участник ЧМ намекнул на уход из «Барселоны» и назвал новый клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка