Екатеринбург и Якутск устроили дуэль за Универсиаду
На право проведения летней Универсиады в 2023 году пока претендуют только два российских города — Екатеринбург и Якутск. В ближайшее время стране придется выбрать, кто из них
На право проведения летней Универсиады в 2023 году пока претендуют только два российских города — Екатеринбург и Якутск. В ближайшее время стране придется выбрать, кто из них
После того, как власти Екатеринбурга официально заявили о своем стремлении заполучить Универсиаду-2023, получилась парадоксальная ситуация. Два города из одной страны (ранее об аналогичном желании заявлял Якутск) претендуют на соревнования мирового масштаба, при этом конкурентов у них нет. Выборы состоятся уже в сентябре этого года. За последние шесть лет Универсиада и так побывает в России дважды: летом-2013 она прошла в Казани, а зимой-2019 состоится в Красноярске. Международную ассоциацию студенческого спорта (FISU) возглавляет также россиянин Олег Матыцин.
МАТЫЦИН: НУЖНЫ ГАРАНТИИ ОТ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ
— По правилам FISU, два города из одной страны не могут претендовать на проведение Универсиады, — заявил Матыцин в интервью «СЭ». — От России может быть принята только одна заявка. Я не представляю оргкомитеты соревнований, но могу сказать, что пока в FISU никаких официальных заявок не поступало.
— От других стран, помимо России, тоже заявок не было?
— Нет.
— Что будет, если за правом проводить Универсиаду вообще никто не обратится?
— Я не любитель сослагательного наклонения. Давайте дождемся окончательных итогов.
— Вам не кажется, что после Казани и в преддверии Красноярска, еще одна заявка от России на 2023 год — это уже перебор?
— Не думаю, что такие рассуждения корректны. В Москве прошла летняя Универсиада в 1973 году. Потом, ровно 40 лет спустя, Универсиаду принимала Казань. Еще спустя шесть лет она состоится в Красноярске. Разве это часто? Есть, например, страны, которые принимали Универсиаду по шесть раз. В Китае, скажем, Универсиада была в 2001, 2009 и 2011 годах. Ничего страшного в этом нет. Главное, что проведение Универсиады мобилизует ресурсы региона и страны в целом, и способствует развитию инфраструктуры и спорта в целом. Россия всегда проводит у себя соревнования на самом высоком уровне, а гарантии со стороны президента и правительства важны для любой международной организации.
— Кто и как в России должен сделать выбор между Екатеринбургом и Якутском?
— Официальную заявку в FISU подает Российский студенческий спортивный союз. Но очевидно, что общественная организация в одиночку не может взять на себя такую ответственность. Тут необходимы гарантии со стороны губернатора, Министерства спорта, правительства. Знаю, что, скажем, в Екатеринбурге тема с Универсиадой сейчас активно обсуждается. Но насколько она поддержит поддержку — вопрос к руководству страны.
ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДНА УНИВЕРСИАДА
Универсиада в Казани, где против
«Под Универсиаду» можно реконструировать стадионы или даже построить новые, вложиться в детский и юношеский спорт, привлечь на трибуны новых болельщиков. Скажем, в Екатеринбурге после чемпионата мира по футболу остался шикарный стадион — почему бы его не использовать?
Почему все эти благие цели не прельщают многие развитые страны, в целом, тоже понятно. Там, где на профессиональном спорте принято зарабатывать, Универсиада не нужна. Соревнования студентов вряд ли привлекут крупных спонсоров или побьют рекорды по продаже билетов. А государственные деньги можно, в конце концов, потратить и просто на развитие спорта, без красивой обертки в виде соревнований.
Похоже, Универсиады, а также соревнования среди военнослужащих и, возможно, Европейские игры — это максимум, на что могут претендовать российские организаторы в ближайшие годы.
Что ж, если руководители Якутска и Екатеринбурга готовы вкладывать сотни миллионов в спорт, но для этого им нужна Универсиада — почему бы и нет. Второй чемпионат мира по футболу к нам в любом случае приедет не скоро, а вспыхнувший огонь народной любви к спорту и здоровому образу жизни тоже необходимо поддерживать. .