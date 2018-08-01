Единый контакт-центр Универсиады-2019 начал работу в Красноярске
ТАСС, 1 августа. Единый
ТАСС, 1 августа. Единый
Специалисты
В настоящее время звонки принимаются только с территории Российской Федерации. Осенью начнет работу горячая линия для абонентов со всех стран мира. Также отмечается, что все операторы владеют английским и китайским языками.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России (в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани).
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.