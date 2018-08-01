Единый контакт-центр Универсиады-2019 начал работу в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Специалисты контакт-центра могут предоставить всем желающим подробную информацию по различным вопросам, связанными с предстоящей Универсиадой: включенные в программу Игр виды спорта, расписание соревнований, правила аккредитации, расположение спортивных объектов и другие сведения. Во время проведения Универсиады центр будет оперативно информировать о результатах.

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В настоящее время звонки принимаются только с территории Российской Федерации. Осенью начнет работу горячая линия для абонентов со всех стран мира. Также отмечается, что все операторы владеют английским и китайским языками.

Контакт-центр завершит работу 20 марта 2019 года. С 11 февраля 2019 года центр будет работать круглосуточно. На данный момент звонки принимаются только с понедельника по пятницу и с 9:00 до 18:00 по красноярскому времени (5:00 — 14:00 мск).

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России (в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани).