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15:31 (мск), источник: ТАСС

РССС поддержал желание Екатеринбурга провести Универсиаду 2023 года

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский студенческий спортивный союз (РССС) поддержал желание Екатеринбурга провести летнюю Универсиаду в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил президент РССС Сергей Сейранов.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-секретарь городской администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил ТАСС, что город подал документы на проведение летней Универсиады.

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Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин отметил, что организация пока не получала заявки от российской стороны, официально она должна быть направлена со стороны РССС.

«Прежде надо подготовить заявочную книгу, поэтому пока официально заявка еще не подавалась, — пояснил Сейранов. — Согласно процедуре, к нам поступил запрос от министерства спорта, в ответ на который мы отправили письмо, в котором выразили поддержку этой заявке».

Президент РССС отметил, что идея проведения Универсиады-2023 в Якутске осталась «на уровне желания». «Актуальным на сегодня является Екатеринбург», — заметил он.

Решение о месте проведения летней Универсиады 2023 года будет принято на заседании исполкома FISU в конце февраля 2019 года в Красноярске.

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