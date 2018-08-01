РССС поддержал желание Екатеринбурга провести Универсиаду 2023 года

Источник: РИА "Новости"

В понедельник пресс-секретарь городской администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил ТАСС, что город подал документы на проведение летней Универсиады.

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Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин отметил, что организация пока не получала заявки от российской стороны, официально она должна быть направлена со стороны РССС.

«Прежде надо подготовить заявочную книгу, поэтому пока официально заявка еще не подавалась, — пояснил Сейранов. — Согласно процедуре, к нам поступил запрос от министерства спорта, в ответ на который мы отправили письмо, в котором выразили поддержку этой заявке».

Президент РССС отметил, что идея проведения Универсиады-2023 в Якутске осталась «на уровне желания». «Актуальным на сегодня является Екатеринбург», — заметил он.