НОК Италии выдвинул заявку Милана, Турина и Кортина-д’Ампеццо на проведение ОИ-2026

«261-й съезд НОК Италии единогласно принял решение выдвинуть Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо на проведение Игр-2026. Это инновационный проект, призванный гарантировать баланс между соответствующими территориями путем укрепления сплоченности и уважения между областями. Это обеспечивает наилучшие шансы на успех итальянской заявки», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине — по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина- д’Ампеццо — по горнолыжному спорту.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.