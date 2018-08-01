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19:10 (мск), источник: ТАСС

НОК Италии выдвинул заявку Милана, Турина и Кортина-д’Ампеццо на проведение ОИ-2026

ТАСС, 1 августа. Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии принял решение выдвинуть совместную заявку Милана, Турина и Кортина-д’Ампеццо на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НОК Италии.

«261-й съезд НОК Италии единогласно принял решение выдвинуть Милан, Турин и Кортина-д’Ампеццо на проведение Игр-2026. Это инновационный проект, призванный гарантировать баланс между соответствующими территориями путем укрепления сплоченности и уважения между областями. Это обеспечивает наилучшие шансы на успех итальянской заявки», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в Милане пройдут состязания по керлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию, в Турине — по скоростному бегу на коньках и хоккею, в Кортина- д’Ампеццо — по горнолыжному спорту.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года. Турин принимал зимние Игры 2006 года.

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