Вопросы развития студенческого спорта обсудят в Красноярске в преддверии Универсиады

Источник: РИА "Новости"

«6 августа в Красноярске начинается третье тестовое мероприятие зимней Универсиады — 2019 — Форум FISU. В первый день состоятся панельная дискуссия и пленарная сессия, которые познакомят участников форума с тематикой предстоящей образовательной программы — «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства», — говорится в сообщении. В панельной дискуссии примут участие представители FISU: президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, первый вице-президент Леонц Эдер, председатель образовательного комитета Верена Бёрк, а также руководитель Дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

В первый день работы форума российские эксперты поделятся опытом развития волонтерского движения в рамках чемпионата мира по футболу, прошедшего в России этим летом, и подготовки персонала сочинской Олимпиады. Также в программе — образовательные сессии, культурные и спортивные мероприятия. Мероприятия пройдут на площадках Конгресс-холла Сибирского федерального университета (СФУ) и на территории будущей Деревни Универсиады — в жилом комплексе «Перья».

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.