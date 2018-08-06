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00:51 (мск), источник: ТАСС

Вопросы развития студенческого спорта обсудят в Красноярске в преддверии Универсиады

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, пройдет в Красноярске 6—10 августа. Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которую Красноярск принимает в 2019 году, сообщает пресс-служба дирекции игр.

Источник: РИА "Новости"

«6 августа в Красноярске начинается третье тестовое мероприятие зимней Универсиады — 2019 — Форум FISU. В первый день состоятся панельная дискуссия и пленарная сессия, которые познакомят участников форума с тематикой предстоящей образовательной программы — «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства», — говорится в сообщении. В панельной дискуссии примут участие представители FISU: президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, первый вице-президент Леонц Эдер, председатель образовательного комитета Верена Бёрк, а также руководитель Дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

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В первый день работы форума российские эксперты поделятся опытом развития волонтерского движения в рамках чемпионата мира по футболу, прошедшего в России этим летом, и подготовки персонала сочинской Олимпиады. Также в программе — образовательные сессии, культурные и спортивные мероприятия. Мероприятия пройдут на площадках Конгресс-холла Сибирского федерального университета (СФУ) и на территории будущей Деревни Универсиады — в жилом комплексе «Перья».

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. По предварительным прогнозам, в играх примут участие 3050 спортсменов из более чем 50 стран мира, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей и зрителей.

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