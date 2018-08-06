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12:59 (мск), источник: Р-Спорт

Глава ОКР Поздняков считает, что достигнуто очень хорошее взаимодействие с МОК

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил РИА Новости, что его текущей работе очень помогает взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК), налаженное в период урегулирования участия России в Играх в Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК в декабре прошлого года временно отстранил ОКР, но допустил российских атлетов на Олимпиаду в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и под нейтральным флагом. После Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено. Президент МОК Томас Бах ранее в июле заявлял, что комитет «готов принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит».

«Не очень верно говорить о том, что мы были какими-то геополитическими противниками с МОК и его руководством. И, кстати, Олимпийскому комитету России в этой критической ситуации удалось не только вернуть свой статус в МОК, но и наладить очень четкое взаимодействие с его структурами и аппаратом. Много вопросов приходилось обсуждать и решать в крайне сжатые сроки и без права на ошибку, была проделана большая, в том числе, дипломатическая работа», — сказал Поздняков.

«Сегодня нам это очень помогает в текущем взаимодействии. Президент (МОК Томас) Бах встречался с главой российского государства, мы принимали его здесь, в Олимпийском комитете России. Это, считаю, серьезный знак, что кризисная страница перевернута», — добавил президент ОКР.

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