Глава ОКР Поздняков считает, что достигнуто очень хорошее взаимодействие с МОК

Исполком МОК в декабре прошлого года временно отстранил ОКР, но допустил российских атлетов на Олимпиаду в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и под нейтральным флагом. После Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено. Президент МОК Томас Бах ранее в июле заявлял, что комитет «готов принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит».

«Не очень верно говорить о том, что мы были какими-то геополитическими противниками с МОК и его руководством. И, кстати, Олимпийскому комитету России в этой критической ситуации удалось не только вернуть свой статус в МОК, но и наладить очень четкое взаимодействие с его структурами и аппаратом. Много вопросов приходилось обсуждать и решать в крайне сжатые сроки и без права на ошибку, была проделана большая, в том числе, дипломатическая работа», — сказал Поздняков.