Президент FISU: Рисков срыва сроков ввода объектов Универсиады в Красноярске нет

Источник: РИА "Новости"

«Я посещал с первым вице-президентом нашей организации спортивные объекты, и, с нашей точки зрения, никаких отставаний нет. Все запланированное делается в срок, и рисков срыва сроков ввода объектов я не вижу», — сказал он в кулуарах начавшегося в понедельник в Красноярске форума FISU.

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По его словам, международная федерация тесно взаимодействует в вопросах подготовки Красноярска к Играм с региональными властями и оргкомитетом Универсиады.

Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6—10 августа . Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.