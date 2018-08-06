Президент FISU: Рисков срыва сроков ввода объектов Универсиады в Красноярске нет

«Я посещал с первым вице-президентом нашей организации спортивные объекты, и, с нашей точки зрения, никаких отставаний нет. Все запланированное делается в срок, и рисков срыва сроков ввода объектов я не вижу», — сказал он в кулуарах начавшегося в понедельник в Красноярске форума FISU.
По его словам, международная федерация тесно взаимодействует в вопросах подготовки Красноярска к Играм с региональными властями и оргкомитетом Универсиады.
Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6—10 августа. Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт- трек. По предварительным прогнозам, в Играх примут участие 3 050 спортсменов из более чем 50 стран мира, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей и зрителей.