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12:17 (мск), источник: ТАСС

Президент FISU: Рисков срыва сроков ввода объектов Универсиады в Красноярске нет

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Риска срыва сроков ввода спортивных объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске нет. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Источник: РИА "Новости"

«Я посещал с первым вице-президентом нашей организации спортивные объекты, и, с нашей точки зрения, никаких отставаний нет. Все запланированное делается в срок, и рисков срыва сроков ввода объектов я не вижу», — сказал он в кулуарах начавшегося в понедельник в Красноярске форума FISU.

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По его словам, международная федерация тесно взаимодействует в вопросах подготовки Красноярска к Играм с региональными властями и оргкомитетом Универсиады.

Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6—10 августа. Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт- трек. По предварительным прогнозам, в Играх примут участие 3 050 спортсменов из более чем 50 стран мира, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей и зрителей.

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