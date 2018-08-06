Чемпиона мира и участницу Олимпиады-2016 из Казахстана дисквалифицировали за допинг
Гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы за положительные
Гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы за положительные
В период с апреля по июнь 2017 года Аширбаева сдала четыре положительные пробы на фуросемид, гидрохлортиазид и хлортиазид. За это она получила дисквалификацию на два года — с 7 июня 2018 по 7 июня 2020 года.
19-летняя Аширбаева за карьеру трижды становилась чемпионкой Азии, выигрывала «бронзу» Азиады-2014, завоевывала «серебро» и шесть «бронз» на трех чемпионатах Азии. В 2016 году гимнастка участвовала на Олимпиаде-2016, а в следующем сезоне заняла второе место на этапе Кубка мира. В марте 2018 года Аширбаева завершила карьеру и стала тренером в школе другой
Также вынесено решение по Седову. В июне 2016 года после перепроверки
За карьеру Седов выигрывал все комплекты медалей чемпионата мира: «золото» — в 2009 году, «серебро» — в 2014-м и «бронзу» — в 2011-м. Также он дважды становился чемпионом Азии — в 2009 и 2011 году.
Для Седова
Новая дисквалификация Седова теперь составляет восемь лет. Согласно правилам, ее срок отсчитывается с даты объявления провальной пробы ОИ-2008, то есть с 1 августа 2016 года, а завершится она 1 августа 2024 года.
30-летний Седов не участвовал в соревнованиях с июня 2016 года, когда случился скандал с его участием на чемпионате Казахстана. Он вышел на помост, однако не стал поднимать штангу, а вместо этого снял с себя футболку, кинул ее в сторону трибун и ушел в подтрибунное помещение, сопроводив свои действия заявлением: «Вот вам настоящий олимпийский чемпион».
На футболке, в которой Седов вышел на помост и позже выбросил, оказался изображен российский штангист Александр Иванов. Последний, напомним, проиграл другому казахстанцу Илье Ильину на Олимпиаде-2012 в Лондоне и занял второе место.
Решение о сроках дисквалификациях Аширбаевой и Седова принято Международной федерации гимнастики и Международной федерации тяжелой атлетики соответственно.
Ранее стало известно о дисквалификации другой участнице ОИ-2016 — легкоатлетки Юлии Рахмановой и ряда других спортсменов.
Напомним, что Казахстан после перепроверки проб с ОИ-2008 и 2012 лишился семи медалей в тяжелой атлетике. По итогам ОИ-2008 лишен «золота» Ильин, «серебра» — Ирина Некрасова, а «бронзы» — Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 «золото» вернули все тот же Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза. Также
Двухлетняя дисквалификация Чиншанло и Манезы завершилась в конце мая этого года, а Ильина — в июне. На восемь лет отстранена Подобобедова, которая вместе с Манезой завершила карьеру. Решения по остальным тяжелоатлетам еще нет, но Утешов еще до перепроверки проб с ОИ-2012 получил четырехлетнюю дисквалификацию за проваленный тест с чемпионата мира-2015, а Некрасова и Грабовецкая давно завершили карьеры.