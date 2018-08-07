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09:18 (мск), источник: ТАСС

Кабмин утвердил перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствии со списком WADA

ТАСС, 7 августа. Кабинет министров Российской Федерации привел перечень запрещенных для использования в спорте препаратов в соответствии с аналогичным списком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2018 год. Постановление, утвержденное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Список запрещенных препаратов, который был утвержден исполкомом WADA 24 сентября, вступил в силу 1 января 2018 года.

«Подписанным постановлением перечень приводится в соответствие со списком 2018 года, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период», — говорится в пояснительной записке к документу.

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В ноябре 2016 года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были введены две новые статьи — 230.1 и 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.

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