Кабмин утвердил перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствии со списком WADA

В ноябре 2016 года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были введены две новые статьи — 230.1 и 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.