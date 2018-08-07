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09:22 (мск), источник: ТАСС

Форум FISU торжественно открылся в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) торжественно открылся в Красноярске во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Красноярске на 14-м форуме Международной федерации студенческого спорта. Наша страна впервые принимает этот авторитетный международный форум, объединяющий спортивных лидеров, экспертов и представителей национальных федераций студенческого спорта со всего мира», — зачитала обращение президента России Владимира Путина вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

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Форум в Красноярске начался в понедельник. В «нулевой» день работы форума прошли панельные дискуссии на тему развития волонтерского движения. Форум проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года.

«До старта Универсиады остается 270 дней, это короткий, но достаточный срок чтобы качественно завершить подготовку и воплотить в жизнь наши смелые мечты и планы», — заявил врио губернатора края Александр Усс.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. По предварительным прогнозам, в Играх примут участие 3050 спортсменов из более чем 50 стран мира, организаторы ожидают более 200 тыс. гостей и зрителей.

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