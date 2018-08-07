Голодец помогла упавшей в обморок на открытии форума FISU в Красноярске студентке из США

Девушка упала в обморок на сцене во время церемонии открытия форума.
Студентке на помощь бросились находившиеся на сцене вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин.
«Девушка переволновалась и упала в обморок. Ее увели в медпункт и оказали первую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо», — рассказали ТАСС в дирекции Универсиады в Красноярске.
Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6—10 августа. Во вторник прошла торжественная церемония открытия форума. Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске.