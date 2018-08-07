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09:30 (мск), источник: ТАСС

Голодец помогла упавшей в обморок на открытии форума FISU в Красноярске студентке из США

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Участница делегации США упала в обморок на открытии форума Международной федерации студенческого форума (FISU) в Красноярске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Девушка упала в обморок на сцене во время церемонии открытия форума.

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Студентке на помощь бросились находившиеся на сцене вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин.

«Девушка переволновалась и упала в обморок. Ее увели в медпункт и оказали первую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо», — рассказали ТАСС в дирекции Универсиады в Красноярске.

Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU), посвященный вопросам развития студенческого и молодежного спорта, а также волонтерского движения, проходит в Красноярске 6—10 августа. Во вторник прошла торжественная церемония открытия форума. Он проводится в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске.

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