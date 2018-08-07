Суд ЕАЭС рассмотрит вопрос о спортсменах-легионерах 12 ноября
7 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза рассмотрит вопрос о
7 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза рассмотрит вопрос о
«12 ноября состоится заседание Суда Евразийского экономического союза, на котором будет рассмотрен вопрос о соответствии праву союза установления количественных ограничений на участие спортсменов в национальных спортивных мероприятиях в зависимости от гражданства. Заявителем выступила Евразийская экономическая комиссия, которая обратилась в суд за консультативным заключением по этому вопросу», — отметили в
В ЕЭК напомнили, Договором о ЕАЭС закреплен принцип свободного перемещения рабочей силы на территории союза. Государства — члены ЕАЭС не должны устанавливать и применять ограничения, предусмотренные их законодательством в целях защиты национального рынка труда. Исключения составляют ограничения, которые отвечают целям обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.
«Комиссия провела мониторинг исполнения
ЕЭК считает, что лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны распространяться на граждан государств — членов ЕАЭС и не предусмотрены международными обязательствами в союзе. С этой позицией согласны все страны ЕАЭС, за исключением России. «По мнению РФ, наличие квот в спортивной сфере, которые предусмотрены в ее законодательстве, не нарушает Договор о ЕАЭС, а является реализацией государственной политики в сфере профессионального спорта; эта мера направлена на создание условий для подготовки спортсменов», — отметили в комиссии.
17 мая 2017 года Коллегия ЕЭК уже принимала решение уведомить государства ЕАЭС о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС в отношении устранения количественных ограничений, установленных для