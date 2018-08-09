Бывший глава WADA Паунд покинул комиссию МОК по правовым вопросам

Отмечается, что, по предположению представителя МОК, уход Паунда из комиссии является частью попытки омолодить ее состав. Также комиссию по правовым вопросам покинули президент Глобальной ассоциации международных федераций по летним олимпийским видам спорта Патрик Бауманн и глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге.

Паунд с 1999 по 2007 год был президентом WADA. В 2015 году он возглавлял независимую комиссию, которая занималась расследованием допинговых нарушений в российской легкой атлетике. Его итогом стало приостановление членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации в ноябре 2015 года, а также приостановка работы московской антидопинговой лаборатории и временное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Кроме того, в МОК заявили, что обновленный состав комиссий организации отражает приверженность МОК к улучшению гендерного равенства на всех уровнях спорта. В настоящее время 42,7% должностей в 26 комиссиях МОК занимают женщины, что является историческим максимумом, по сравнению с прошлым годом это число увеличилось на 16,8%, а по сравнению с 2013 годом — на 98%. «МОК продолжает расширять участие женщин и географическое представительство на всех уровнях олимпийского движения, — отметил глава МОК Томас Бах. — За последние несколько лет мы достигли значительного прогресса, и эта работа будет продолжена».