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15:27 (мск), источник: ТАСС

Министр спорта РФ Колобков вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета

ТАСС, 9 августа. Министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков стал членом комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) «Спорт и активное общество». Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Всего в МОК работают 26 постоянных и временных комиссий, Колобков впервые был включен в состав одной из них. Помимо него, еще шесть представителей России вошли в состав комиссий организации: президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов (комиссия «Олимпийский канал»), президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев («Окружение спортсменов»), президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин («Олимпийское образование»), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева («Комиссия спортсменов МОК» и «Окружение спортсменов»), генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова («Олимпийское образование») и президент Стрелкового союза России Владимир Лисин («Маркетинг»).

Колобков занимает пост министра спорта РФ с 2016 года, он сменил на этом посту Виталия Мутко.

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