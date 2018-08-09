Министр спорта РФ Колобков вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета

Всего в МОК работают 26 постоянных и временных комиссий, Колобков впервые был включен в состав одной из них. Помимо него, еще шесть представителей России вошли в состав комиссий организации: президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов (комиссия «Олимпийский канал»), президент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев («Окружение спортсменов»), президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин («Олимпийское образование»), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева («Комиссия спортсменов МОК» и «Окружение спортсменов»), генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова («Олимпийское образование») и президент Стрелкового союза России Владимир Лисин («Маркетинг»).