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11:34 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал развитие массового спорта одной из ключевых задач государства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни», — говорится в поздравлении.

Путин указал, что одной из ключевых задач государства является развитие массового спорта. «Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта. Ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил президент.

«Именно из физкультурного движения, из школьных секций и кружков начали свое восхождение к спортивному Олимпу многие наши прославленные чемпионы и рекордсмены», — добавил Путин.

День физкультурника в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа.

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