Фоторепортажи
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
11:36 (мск), источник: ТАСС

Вице-премьер РФ Голодец поздравила россиян с Днем физкультурника

ТАСС, 11 августа. Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поздравила работников сферы физической культуры и спорта и всех любителей физической культуры с Днем физкультурника. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. «От имени правительства России и от себя лично поздравляю вас и всех любителей физической культуры с замечательным праздником — Днем физкультурника! Физкультурное движение имеет давние традиции в нашей стране. Развитие массового спорта стало государственным приоритетом», — говорится в сообщении.

Голодец заверила, что в стране будут созданы условия для занятия спортом более половины ее жителей. «Тренировка спортивных навыков и поддержание физической формы — залог хорошего здоровья и долголетия наших граждан. Именно поэтому в соответствии с майским указом президента будут созданы условия и спортивная инфраструктура, чтобы спортом и физкультурой смогли заниматься более половины жителей России независимо от возраста и профессиональных интересов», — сказала вице-премьер.

«Но основой успеха и новых спортивных достижений остается работа тренеров, педагогов, наставников, организаторов сферы физкультуры и спорта. Ваша деятельность мотивирует и вдохновляет миллионы людей на любовь к спорту, ведение здорового образа жизни, стремление к новым победам», — заключила Голодец.

День физкультурника в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
«Манчестер Юнайтед» стартовал с победы в новом сезоне АПЛ
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре РПЛ
ПАОК возобновил переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь