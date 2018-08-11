Вице-премьер РФ Голодец поздравила россиян с Днем физкультурника

Источник: РИА "Новости"

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. «От имени правительства России и от себя лично поздравляю вас и всех любителей физической культуры с замечательным праздником — Днем физкультурника! Физкультурное движение имеет давние традиции в нашей стране. Развитие массового спорта стало государственным приоритетом», — говорится в сообщении.

Голодец заверила, что в стране будут созданы условия для занятия спортом более половины ее жителей. «Тренировка спортивных навыков и поддержание физической формы — залог хорошего здоровья и долголетия наших граждан. Именно поэтому в соответствии с майским указом президента будут созданы условия и спортивная инфраструктура, чтобы спортом и физкультурой смогли заниматься более половины жителей России независимо от возраста и профессиональных интересов», — сказала вице-премьер.

«Но основой успеха и новых спортивных достижений остается работа тренеров, педагогов, наставников, организаторов сферы физкультуры и спорта. Ваша деятельность мотивирует и вдохновляет миллионы людей на любовь к спорту, ведение здорового образа жизни, стремление к новым победам», — заключила Голодец.