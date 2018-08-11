Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, открылся в Москве
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/.
Праздник открылся торжественным парадом, посвященным 95-летию Москомспорта. В торжественном шествии приняли участие представители различных спортивных секций, департаментов строительства и здравоохранения города Москвы. Участники парада в сопровождении тематических платформ под аккомпанемент различных музыкальных композиций прошлись по фестивальной площади «Лужников».
Юный представитель спортивного общества «Динамо» Никита Евсеев в беседе с ТАСС отметил, что сегодняшнее участие в параде надолго останется в его памяти. «О том, что мне доверят принять участие в шествии, я узнал только во вторник. Всю неделю я волновался и готовился к сегодняшнему дню. Мне сложно описать мои эмоции, но этот день я запомню надолго», — сказал Никита.
По завершении парада с поздравительным словом выступила заместитель министра спорта России Марина Томилова, которая зачитала поздравление президента РФ Владимира Путина. «Уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников физической культуры. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю всего наилучшего», — сказала Томилова.
Глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в беседе с журналистами отметил, что праздничные мероприятия по случаю Дня физкультурника придают импульс развитию спорта в России. «Сейчас можно видеть, что спортом занимается огромное количество не только физкультурников, но и представителей других сфер. Все пришли на это мероприятие сами и по доброй воле. Это в очередной раз доказывает, что проведение и празднование Дня физкультурника придает импульс развитию спорта в России», — сказал Гуляев.
После завершения торжественной части на главной сцене состоялось вручение знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Золотые значки получили различные представители спортивных секций.
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Завершится праздник на главной сцене, где состоится торжественный концерт, в котором примут участие популярные исполнители и артисты современной эстрады.