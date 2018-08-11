Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, открылся в Москве

Источник: РИА "Новости"

Праздник открылся торжественным парадом, посвященным 95-летию Москомспорта. В торжественном шествии приняли участие представители различных спортивных секций, департаментов строительства и здравоохранения города Москвы. Участники парада в сопровождении тематических платформ под аккомпанемент различных музыкальных композиций прошлись по фестивальной площади «Лужников».

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Юный представитель спортивного общества «Динамо» Никита Евсеев в беседе с ТАСС отметил, что сегодняшнее участие в параде надолго останется в его памяти. «О том, что мне доверят принять участие в шествии, я узнал только во вторник. Всю неделю я волновался и готовился к сегодняшнему дню. Мне сложно описать мои эмоции, но этот день я запомню надолго», — сказал Никита.

По завершении парада с поздравительным словом выступила заместитель министра спорта России Марина Томилова, которая зачитала поздравление президента РФ Владимира Путина. «Уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников физической культуры. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю всего наилучшего», — сказала Томилова.

Глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в беседе с журналистами отметил, что праздничные мероприятия по случаю Дня физкультурника придают импульс развитию спорта в России. «Сейчас можно видеть, что спортом занимается огромное количество не только физкультурников, но и представителей других сфер. Все пришли на это мероприятие сами и по доброй воле. Это в очередной раз доказывает, что проведение и празднование Дня физкультурника придает импульс развитию спорта в России», — сказал Гуляев.

На пути к золотым медалям

После завершения торжественной части на главной сцене состоялось вручение знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Золотые значки получили различные представители спортивных секций.

Ярким спортивным событием праздника стали соревнования среди коллективов физической культуры, а также учреждений и предприятий строительной отрасли города Москвы, где все желающие смогли выполнить нормативы ГТО.

«Все очень здорово организовано, — поделился впечатлениями с ТАСС Никита Звягин. -Только что я сдал бег на норматив для ребят, которые старше меня на три года. Ставлю перед собой цель — через шесть лет выступить в Париже и завоевать золотую медаль летних Олимпийских игр».

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Конкуренция Дзюбе и мечта сыграть с Карякиным

Особой популярностью среди юных спортсменов пользовались соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, перетягиванию каната, пинг-понгу.

Юный шахматист Алексей Еремин в беседе с ТАСС признался, что мечтает сыграть с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. «Шахматами у нас занимается вся семья, но я негласно являюсь лучшим. Еще два года назад я не знал, как ходить ладьей, а сегодня уже с легкостью обыгрываю всех ребят в своей школе. Главная мечта — сыграть с Карякиным за шахматную корону», — сказал Алексей.

Футболист Артем Побегайлов рассказал о своей мечте провести учебно-тренировочный сбор вместе со сборной России. «Занимаюсь футболом уже шесть лет. Недавно я сдал норматив в одну из футбольных школ Москвы и с начала сентября буду заниматься уже на другом уровне. Моей главной мечтой является прохождение сборов вместе со сборной России по футболу, где, на мой взгляд, я мог бы конкурировать с Артемом Дзюбой на равных», — сказал Алексей.