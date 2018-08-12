Сборную Казахстана официально проводили на летнюю Азиаду-2018

Участие в торжественной церемонии приняли спортсмены команд по спортивной гимнастике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, вольной борьбе, водному поло, спортивному скалолазанию и волейболу, которые заключительные тренировочные сборы перед Азиадой проводят в Алматы.

«Со стороны НОК совместно с министерством культуры и спорта страны были созданы все условия для качественной подготовки сборных команд Казахстана к Азиаде. Президент НОК Казахстана Тимур Аскарович Кулибаев лично взял на контроль вопросы всесторонней поддержки комплексно-научными группами, техническим персоналом, а также полный учебнко-тренировочный цикл по всем олимпийским видам спорта.

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Мы надеемся, что эти усилия принесут свои плоды. Традиционно казахстанские атлеты сильны на континентальных первенствах, и мы надеемся, что и на этих Играх сумеют не раз порадовать своих болельщиков, — отметил заместитель генерального секретаря НОК Казахстана Ельдос Рамазанов.

На Азиаде Казахстан планирует выступить в 25 олимпийских видах спорта по 38 дисциплинам. Ожидается, что в олимпийских видах примут участие 412 спортсмена. Всего на Азиатских играх будут разыграны 462 комплекта медалей, из них 332 — по олимпийским видам спорта.