РУСАДА готовит отчет для WADA по всем аспектам работы организации
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Олег Богатов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готовит для Всемирного антидопингового агентства (WADA) краткий отчет по всем аспектам деятельности организации и предоставит его к очередному заседанию комитета по соответствию WADA, который будет работать в конце августа, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая.