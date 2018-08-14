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15:46 (мск), источник: Р-Спорт

РУСАДА готовит отчет для WADA по всем аспектам работы организации

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Олег Богатов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готовит для Всемирного антидопингового агентства (WADA) краткий отчет по всем аспектам деятельности организации и предоставит его к очередному заседанию комитета по соответствию WADA, который будет работать в конце августа, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории.

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Также было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«РУСАДА отвечает на все обращения или запросы, которые получает (от WADA), — сказала в телефонном разговоре Пахноцкая. — С нашей стороны должен быть подготовлен краткий отчет к очередному заседанию комитета по соответствию WADA, который будет работать в конце августа. Мы его готовим».

«Запрос WADA в основном был связан с предоставлением актуальной на сегодняшний день информации по всем направлениям деятельности, — добавила собеседница агентства. — В этом нет ничего сверхъестественного, все в рамках функциональной деятельности агентства».

WADA в июне 2017 года допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

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