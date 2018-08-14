РУСАДА готовит отчет для WADA по всем аспектам работы организации

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории.

Также было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«РУСАДА отвечает на все обращения или запросы, которые получает (от WADA), — сказала в телефонном разговоре Пахноцкая. — С нашей стороны должен быть подготовлен краткий отчет к очередному заседанию комитета по соответствию WADA, который будет работать в конце августа. Мы его готовим».

«Запрос WADA в основном был связан с предоставлением актуальной на сегодняшний день информации по всем направлениям деятельности, — добавила собеседница агентства. — В этом нет ничего сверхъестественного, все в рамках функциональной деятельности агентства».