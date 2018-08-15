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14:43 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы России

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым помогать развитию студенческих спортивных клубов России.

Источник: РИА "Новости"

На образовательном форуме «Машук» один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов России рассказал главе государства о проектах по развитию массового молодежного спорта. Он отметил, что за четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортивных клубов и организации различных чемпионатов и турниров.

«Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами», — сказал Путин. «Поэтому обязательно надо помогать», — подчеркнул он.

Ребята в свою очередь пригласили Путина на форум Ассоциации студенческих спортивных клубов, который пройдет осенью.

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