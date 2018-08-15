Путин призвал развивать студенческие спортивные клубы России

На образовательном форуме «Машук» один из представителей Ассоциации студенческих спортивных клубов России рассказал главе государства о проектах по развитию массового молодежного спорта. Он отметил, что за четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортивных клубов и организации различных чемпионатов и турниров.