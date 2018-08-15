Почему Россию могут не пустить в Токио-2020

Все больше российских спортсменов, включая многократную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, высказывают опасения, что их могут не допустить до участия в Олимпийских играх-2020 под российским флагом.

— Боюсь, что четыре года подготовки и тренировок пройдут зря. Это политика, — заявила Ефимова в интервью RT.

Ранее одна из наших лучших велогонщиц Дарья Шмелева также не исключила, что по политическим причинам может пропустить следующую Олимпиаду.

— Тут ни в чем нельзя быть абсолютно уверенной, — сказала Шмелева в интервью «СЭ». — Надеюсь на лучшее, но готова и к худшему. Перед Рио-2016 тоже ведь никто не думал, что такое может произойти.

Призер Олимпиад велосипедистка Ольга Забелинская уже приняла непростое решение сменить гражданство на узбекское ради гарантированного участия в Играх в Токио. Больше примеру Забелинской пока никто не последовал, но очевидно, что опасения витают в воздухе. И к сожалению, они не совсем беспочвенны.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ РИДИ

На днях президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди заявил, что его организация сделала России два предложения, при условии выполнения которых статус нашей страны будет восстановлен. Произошло это еще в конце июня, но никакого ответа российские спортивные власти до сих пор не дали. Если молчание продлится до 25 августа, о восстановлении РУСАДА на ближайшем исполкоме ВАДА в сентябре можно будет забыть.

Крэйг Риди | Источник: РИА "Новости"

Что это конкретно были за предложения, Риди пока афишировать не стал. Но очевидно, что они касаются двух проблемных пунктов «дорожной карты», которые наша страна до сих пор не выполнила. Речь идет о признании доклада Макларена и выдаче опечатанных проб из Московской антидопинговой лаборатории.

В их нынешнем виде эти требования с огромной долей вероятности не будут исполнены никогда. Признать доклад Макларена в той его части, где говорится о непосредственном участии государства в преступных допинговых схемах во время Игр-2014 в Сочи, сейчас не выгодно никому. Новый министр спорта Павел Колобков и новый президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков ни при каких условиях не станут разбираться в грехах предшественников и тем более признавать их вину. Уж лучше годами оплачивать работу иностранных экспертов, под контролем которых сейчас функционирует РУСАДА.

То же самое относится и к выдаче проб, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках расследования против Григория Родченкова. Контролировать и направлять работу следователей Минспорта вообще не в силах. Опыт показывает, что Следственный комитет действует абсолютно независимо и далеко не всегда вообще находится в курсе процессов, происходящих в спортивной политике. Так, пару своих последних пресс-релизов, где жестко отвергались все обвинения, СК выпускал прямо накануне ответственных заседаний с обсуждением статуса РУСАДА. В итоге наши шансы хотя бы смягчить диалог сводились к нулю.

Скорее всего, Риди от имени ВАДА сделал России финальное предложение, где смягчил один или даже оба из требуемых пунктов. Снять их совсем невозможно, но обсудить формулировки и конкретные детали — вполне. Однако, раз Россия не отвечает уже полтора месяца, значит, не все так просто. Либо тут дело снова в неповоротливости Следственного комитета и недостатке взаимодействия между ведомствами, либо условия даже в их смягченном виде никто выполнять не собирается. А значит, ВАДА в ответ вполне может пойти на жесткие шаги. Например, окончательно поставить нас за грань закона и прекратить функционирование РУСАДА. Вслед за этим и перспектива участия в Играх в Токио окажется под вопросом.

ЕФИМОВА ПАНИКУЕТ ЗРЯ?

Юлия Ефимова | Источник: AFP 2018

Пожалуй, главное, что позволяет все же смотреть на перспективы российского участия в Токио с оптимизмом — это стабильные отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). Лояльность этой организации к России действительно велика. На данный момент статус нашей страны в МОК полностью восстановлен, и соответственно, мы имеем полное право участвовать в Играх в Токио без всяких ограничений.

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Что должно произойти, чтобы эта ситуация изменилась? Уж точно допинговые дисквалификации еще нескольких звезд ни на что не повлияют. Все это уже происходило, причем многократно. Раз уж МОК не смутили даже два «залета» прямо по ходу Олимпийских игр в Пхенчхане, тут можно быть спокойными. Попавшихся спортсменов дисквалифицируют, страну пожурят, но политических последствий это иметь не будет.

Хуже, если мы все-таки окончательно разорвем отношения с ВАДА. Но в последнее время МОК и ВАДА далеко не всегда совпадают во взглядах. И даже в таком случае об автоматическом недопуске в Токио тоже говорить не приходится.