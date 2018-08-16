Голодец сменила Мутко на посту главы оргкомитета по подготовке к Олимпиаде
ТАСС, 16 августа. /ТАСС/.
ТАСС, 16 августа. /ТАСС/.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном
Мутко курировал развитие спорта в прежнем составе кабмина, после него эта сфера деятельности отошла в ведение Голодец. При этом и Голодец, и Мутко сохранили свои посты, сменив лишь сферу ведения.
Тем же распоряжением внесены другие изменения в состав оргкомитета. В частности, из него исключен оставивший пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Его сменил новый глава ОКР Станислав Поздняков.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, зимние — в Пекине в 2022 году.