Голодец сменила Мутко на посту главы оргкомитета по подготовке к Олимпиаде

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мутко курировал развитие спорта в прежнем составе кабмина, после него эта сфера деятельности отошла в ведение Голодец. При этом и Голодец, и Мутко сохранили свои посты, сменив лишь сферу ведения.

Тем же распоряжением внесены другие изменения в состав оргкомитета. В частности, из него исключен оставивший пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Его сменил новый глава ОКР Станислав Поздняков.