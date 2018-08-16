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12:38 (мск), источник: ТАСС

Голодец сменила Мутко на посту главы оргкомитета по подготовке к Олимпиаде

ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец сменила зампреда правительства Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мутко курировал развитие спорта в прежнем составе кабмина, после него эта сфера деятельности отошла в ведение Голодец. При этом и Голодец, и Мутко сохранили свои посты, сменив лишь сферу ведения.

Тем же распоряжением внесены другие изменения в состав оргкомитета. В частности, из него исключен оставивший пост главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Его сменил новый глава ОКР Станислав Поздняков.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, зимние — в Пекине в 2022 году.

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