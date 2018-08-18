Анонс дня. Открытие летних Азиатских игр-2018

Сегодня, 18 августа, соревнований в Индонезии не будет.

Всего же сборная Казахстана на Азиаде-2018 представлена 440 спортсменами, из них 404 будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам. Соревнования пройдут в двух городах — Джакарте и Палембанге.