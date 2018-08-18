Анонс дня. Открытие летних Азиатских игр-2018
Vesti.kz на время проведения Азиатских игр-2018 запускают рубрику «Анонс дня», где будет сообщаться обо всех важных событиях с участием казахстанских спортсменов.
Vesti.kz на время проведения Азиатских игр-2018 запускают рубрику «Анонс дня», где будет сообщаться обо всех важных событиях с участием казахстанских спортсменов.
Сегодня, 18 августа, соревнований в Индонезии не будет.
И главным мероприятием станет церемония открытия.
Открытие 28-х летних Азиатских игр. Начало — в 18:00 по времени Астаны.
Нести флаг Казахстана на торжественном параде спортсменов доверено представителю бокса Абильхану Аманкулу.
Всего же сборная Казахстана на Азиаде-2018 представлена 440 спортсменами, из них 404 будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам. Соревнования пройдут в двух городах — Джакарте и Палембанге.