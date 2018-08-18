Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Анонс дня. Открытие летних Азиатских игр-2018

Vesti.kz на время проведения Азиатских игр-2018 запускают рубрику «Анонс дня», где будет сообщаться обо всех важных событиях с участием казахстанских спортсменов.

Источник: Vesti.kz

Сегодня, 18 августа, соревнований в Индонезии не будет.

Читайте также
«Хочу выиграть «золото». Вице-чемпион мира Аманкул рассказал о готовности к Азиаде-2018

И главным мероприятием станет церемония открытия.

Открытие 28-х летних Азиатских игр. Начало — в 18:00 по времени Астаны.

Нести флаг Казахстана на торжественном параде спортсменов доверено представителю бокса Абильхану Аманкулу.

Всего же сборная Казахстана на Азиаде-2018 представлена 440 спортсменами, из них 404 будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам. Соревнования пройдут в двух городах — Джакарте и Палембанге.

Прямая трансляция матчей КПЛ "Акжайык" - "Актобе" и "Атырау" - "Тобол"
«Милан» перехватил у «Зенита» Лаксальта. Трансферы и слухи дня
«Оренбург» обыграл «Анжи» и вышел на первое место в РПЛ
Мировые рекорды Загитовой и Медведевой обнулены. Что происходит
Быстров: Не предложат контракт — не страшно, поеду на рыбалочку
Названы самый любимый и самый ненавистный клуб Германии
Полузащитник «Зенита» поделился эмоциями от победы над «Динамо»
Месси прокинул мяч между ног журналиста ударом с конца поля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь