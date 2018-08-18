РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев

Комитет по соответствию WADA, который возглавляет Джонатан Тейлор, на основе предоставленной информации по итогам своего заседания, намеченного третью декаду августа, сделает рекомендацию исполкому WADA, который 20 сентября рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА. Как ранее сообщил ТАСС президент WADA Крейг Риди, организация до начала заседания комитета по соответствию надеется получить ответ от спортивных властей РФ на свои предложения по восстановлению РУСАДА.
«Нами было отправлено два отчета о деятельности агентства за прошедший год, — заметила Пахноцкая. — В первом отчете речь шла о том, что было сделано нами по итогам прошлогоднего сентябрьского аудита. Мы сообщили в WADA о том, что учли все рекомендации и сейчас используем в своей работе лучшие наработки в сфере образования, тестирований и расследований. Второй документ — это общий отчет обо всех направлениях нашей деятельности».
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два — предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 год.