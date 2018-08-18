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16:44 (мск), источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана приняла участие в параде спортсменов на открытии Азиатских игр-2018

Казахстанская сборная приняла участие в параде спортсменов на открытии летних Азиатских игр-2018, сообщает Рrosports.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Prosports.kz

На торжественной церемонии Казахстан представили несколько команд.

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В полном составе на парад вышли боксеры, таеквондисты, баскетболистки, пловцы. Остальные остались в атлетической деревне из-за завтрашних стартов.

Нести знамя было доверено боксеру Абильхану Аманкулу, который подчеркнул волнительность и ответственность — для спортсмена данная Азиада является первой в карьере.

В общей сложности состав казахстанской делегации насчитывает 440 спортсменов, из них 404 будут бороться за медали в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

Азиаду принимают два города — Джакарта и Палембанг.

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