Сборная Узбекистана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр
В Джакарте на стадионе «Gelora Bung Karno Stadium» состоялась торжественная церемония открытия Азиатских игр-2018.
В Джакарте на стадионе «Gelora Bung Karno Stadium» состоялась торжественная церемония открытия Азиатских игр-2018.
Участниками парада стали все страны, которые будут бороться за медали Азиатских игр.
Зрители и почетные гости смогли наблюдать яркие и красочные выступления, в ходе которых была продемонстрирована культура и национальные особенности Индонезии. В мероприятии принимала участие спортивная делегация Узбекистана.
Наш флаг было доверено нести боксеру Исроилу Мадримову, который не раз отмечал, что для него это большая честь и ответственность.
Спортивная делегация Узбекистана насчитывает 233 спортсмена, которые выступят в 30 видах спорта.
Уже завтра наши соотечественники будут бороться за медали в таких дисциплинах, как вольная борьба, ушу, стрельба, академическая гребля, фехтование и теннис.
Напоминаем, соревнования Азиатских игр впервые будут проходить в двух городах — Джакарте и Палембанге.