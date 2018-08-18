Сборная Узбекистана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр

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Участниками парада стали все страны, которые будут бороться за медали Азиатских игр.

Зрители и почетные гости смогли наблюдать яркие и красочные выступления, в ходе которых была продемонстрирована культура и национальные особенности Индонезии. В мероприятии принимала участие спортивная делегация Узбекистана.

Наш флаг было доверено нести боксеру Исроилу Мадримову, который не раз отмечал, что для него это большая честь и ответственность.

Спортивная делегация Узбекистана насчитывает 233 спортсмена, которые выступят в 30 видах спорта.

Уже завтра наши соотечественники будут бороться за медали в таких дисциплинах, как вольная борьба, ушу, стрельба, академическая гребля, фехтование и теннис.