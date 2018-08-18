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22:06 (мск), источник: UzReport.news

Сборная Узбекистана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр

В Джакарте на стадионе «Gelora Bung Karno Stadium» состоялась торжественная церемония открытия Азиатских игр-2018.

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10
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Участниками парада стали все страны, которые будут бороться за медали Азиатских игр.

Зрители и почетные гости смогли наблюдать яркие и красочные выступления, в ходе которых была продемонстрирована культура и национальные особенности Индонезии. В мероприятии принимала участие спортивная делегация Узбекистана.

Наш флаг было доверено нести боксеру Исроилу Мадримову, который не раз отмечал, что для него это большая честь и ответственность.

Спортивная делегация Узбекистана насчитывает 233 спортсмена, которые выступят в 30 видах спорта.
 Уже завтра наши соотечественники будут бороться за медали в таких дисциплинах, как вольная борьба, ушу, стрельба, академическая гребля, фехтование и теннис.

Напоминаем, соревнования Азиатских игр впервые будут проходить в двух городах — Джакарте и Палембанге.

 Сборная Узбекистана приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр
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