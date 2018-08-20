Минспорта придумало жесткое наказание для принимающих допинг спортсменов
Министерство спорта готовит серьезное ужесточение наказания для нарушителей допингового запрета. Об этом сообщают «Известия».
Министерство спорта готовит серьезное ужесточение наказания для нарушителей допингового запрета. Об этом сообщают «Известия».
Уличенные в махинациях с запрещенными веществами спорстмены, тренеры, врачи или другие специалисты лишатся доходов и имущества, полученных за высокие достижения на соревнованиях. Изменения в антидопинговый закон предусматривают обеспечение защиты для информаторов о нарушениях. В ведомстве сообщили, что разработанные предложения будут приняты до конца 2018 года.
Минспорта рассматривает возможность прекращения финансирования для региональных спортивных организаций, если они нарушают антидопинговые правила. В трудовом законодательстве также могут появиться положения с санкциями за несоблюдение запрета. Нарушителей следует отстранять от работы и принудить к выплате компенсации работодателю, считают в ведомстве.
В 2014 году на проблему с допинговыми нарушениями в российском спорте впервые обратил внимание немецкий журналист Хайо Зеппельт, который неоднократно выступал в качестве разоблачителя махинаций с допингом. За два года он выпустил цикл расследований об употреблении российскими спортсменами запрещенных веществ, что в итоге привело к дисквалификации сборной.