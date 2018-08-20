Минспорта придумало жесткое наказание для принимающих допинг спортсменов

Уличенные в махинациях с запрещенными веществами спорстмены, тренеры, врачи или другие специалисты лишатся доходов и имущества, полученных за высокие достижения на соревнованиях. Изменения в антидопинговый закон предусматривают обеспечение защиты для информаторов о нарушениях. В ведомстве сообщили, что разработанные предложения будут приняты до конца 2018 года.

Минспорта рассматривает возможность прекращения финансирования для региональных спортивных организаций, если они нарушают антидопинговые правила. В трудовом законодательстве также могут появиться положения с санкциями за несоблюдение запрета. Нарушителей следует отстранять от работы и принудить к выплате компенсации работодателю, считают в ведомстве.