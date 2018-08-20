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15:01 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА подписало меморандум о сотрудничестве с антидопинговым агентством Узбекистана

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало меморандум о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством Узбекистана (УзНАДА). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Сегодня к нам с трехдневным рабочим визитом приехали представители Национального антидопингового агентства Узбекистана, которое было создано в этом году, — сказала Пахноцкая. — Цель визита наших коллег — установление и развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности. Сегодня же состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между агентствами».

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Собеседница ТАСС сообщила, что представители УзНАДА в ближайшие дни ознакомятся со всеми аспектами деятельности РУСАДА. «Речь идет о вопросах планирования и тестирования, взаимодействии нашего агентства с международными и национальными спортивными организациями, образовательной деятельности с различными целевыми аудиториями», — подчеркнула Пахноцкая.

«Также мы расскажем нашим гостям о том, как проходит обработка результатов возможных нарушений антидопинговых правил, как идут расследования обстоятельств нарушений, как оформляются разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, как работают сервисы по проверке препаратов», — добавила собеседница ТАСС.

Ранее аналогичные соглашения РУСАДА заключило с национальными агентствами Словакии, Белоруссии и Азербайджана.

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