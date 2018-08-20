«Верни призовые»: за допинг отнимут имущество

Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта России намерено ужесточить меры по борьбе с нарушениями антидопиговых правил.

Как стало известно газете «Известия», ведомство уже готовит новые предложения.

В них рассматривается вопрос о возможном изъятии доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях, у спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов, которые попадутся на манипуляциях с запрещенными препаратами.

Также в Минспорта также намерены защитить тех, кто сообщит о нарушениях антидопинговых правил. К примеру, информаторов хотят огородить от неправомерного увольнения.

В пресс-службе министерства заявили, что разработанные предложения будут приниматься в установленном порядке в конце 2018 года.

В ведомстве добавили, что предложения по ужесточению наказаний за нарушение антидопинговых правил появились по итогам шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в Париже в конце сентября 2017 года.

Подготовкой предложений занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Также рассматривается возможность прекращения финансирования региональных спортивных организаций за нарушение антидопинговых правил.

Предложения уже получили одобрительные отзывы от спортивных организаций. Президент Федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко считает, что подобные меры по борьбе с допингом необходимы.

«Я пока не видел документов Минспорта по этому вопросу, но очевидно, что подобные санкции вводить надо.

Нужно и дальше действовать в направлении искоренения даже самой мысли о том, что можно добиваться успехов с помощью запрещенных препаратов.

И инициатива Минспорта — еще один шаг к этому, — заявил Власенко.

Функционер надеется, что ужесточение закона поможет международному спортивному сообществу увидеть прогресс России в борьбе с допингом.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы Сергей Чепиков поддержал предложения министерства спорта.

«Инициатива хорошая — я вообще против любого употребления запрещенных препаратов. И в комитете по спорту и молодежной политике Госдумы ведется работа по формированию и выдвижению соответствующих законодательных актов, которые формализовали бы наказание за подобные нарушения.

Поэтому будем рассматривать инициативу Минспорта. Лично я за то, чтобы было как можно больше мер воздействия на тех, кто принимает допинг, — сказал Чепиков.

При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что наказание за нарушение правил должно быть максимально жестким. При этом не имеет значения, знал ли спортсмен о том, что он нарушает правила, или нет.

Идею о возможном лишении призовых высказал в начале 2017 года глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Сейчас он тоже поддерживает предложение Минспорта.

«Инициатива является закономерным продолжением взятого ранее курса на борьбу с допингом в России. С точки зрения законодательных мер сделано уже многое. Россия — одна из немногих стран с наиболее прогрессивной нормативной базой, отражающей полную нетерпимость к допингу.

Вопрос усиления санкций в отношении спортсменов, употребляющих допинг, стоит на повестке уже длительное время. Ранее Госдумой были приняты поправки, устанавливающие уголовную ответственность тренеров, медицинского персонала и других специалистов. При этом сам спортсмен, употребивший запрещенные средства подвергается дисквалификации. В этой связи введение финансовых санкций является вполне оправданным.

Употребил допинг, нечестно получил место и призовые — верни.

Вопрос прекращения финансирования госорганами региональных спортивных организаций в случае, если они нарушают антидопинговые правила — дискуссионный. Нельзя применять принцип коллективной ответственности в спорте. Детско-юношеский спорт также не должен страдать по вине нечистоплотных спортсменов", — цитирует Дегтярева Sport24.

Закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга был принят в конце 2016 года.

За склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.