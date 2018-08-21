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09:53 (мск), источник: ТАСС

Ищенко и Кержаков вошли в число факелоносцев Универсиады-2019 в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Определены 665 факелоносцев эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. В их число вошли пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков, сообщила во вторник пресс-служба правительства Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.

«Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах <…> Среди тех, кто включен в список факелоносцев, — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Александр Кержаков», — сообщили в пресс-службе.

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Всего в эстафете, которая охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны организаторами с помощью конкурса.

«Эстафета огня — масштабный проект, предваряющий зимнюю Универсиаду-2019. Этим событием мы открываем финишную прямую в рамках подготовки к Студенческим играм. Пронести огонь — это большая честь, и я уверен, что участие в этом грандиозном мероприятии станет для каждого факелоносца незабываемым событием», — сказал генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Эстафета огня Универсиады стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Столица Студенческих игр — Красноярск — встретит огонь Универсиады 1 марта 2019 года.

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