Когда у допингеров начнут отбирать имущество?

Источник: Спорт-Экспресс

Министерство спорта ищет пути реализации идеи, в соответствие с которой попавшиеся на допинге спортсмены обязаны будут вернуть заработанные нечестным путем деньги и квартиры и лишатся права занимать государственные должности в сфере спорта.

О необходимости идти впереди планеты всей в борьбе с допингом у нас говорят давно. Нигде в мире у допингеров не отбирают задним числом деньги и имущество — а в России, вероятно, начнут. Во всяком случае, к этому обязывают сразу два документа — Национальный антидопинговый план, принятый комиссией под руководством Виталия Смирнова еще в прошлом году, и практически в точности списанные с Плана рекомендации экспертов ЮНЕСКО.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЗА БОРЬБУ С ДОПИНГОМ

В начале июля на сайте Госзакупок появился заказ от Минспорта на «выполнение научно-исследовательской работы по теме с очень длинным названием: «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию регулирования общественных отношений в области противодействия допингу в спорте и борьбе с ним в соответствии с решениями, принятыми на Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (шестая сессия, г. Париж (Франция) сентябрь 2017 г.)». 1 августа тендер был закрыт, то есть подрядчик нашелся. Начальная стоимость выполнения такой работы — 4 миллиона 813 тысяч рублей. Сроки ее выполнения не указаны.

В переводе на человеческий язык, Минспорта хочет провести исследование, чтобы понять, как на практике можно отобрать у спортсмена заработанные нечестным путем материальные блага. По информации «СЭ», сделать это, на самом деле, не просто. В Российской Федерации существуют десятки законов и других нормативных актов, регулирующих трудовые отношения — от Трудового кодекса до Конвенции о защите прав человека. Ни один из них не предусматривает напрямую механизма конфискации имущества в случае допинговых нарушений. Более того, если пойти напролом и просто написать отдельный закон, первый же попавшийся спортсмен сможет пойти в суд и получить там защиту. Поэтому Минспорта приходится проводить долгие исследования, чтобы выявить конкретные «слабые» места в национальном законодательстве и затем их исправить.

Так что, несмотря на то, что сроки реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте уже давно прошли, как минимум в этом пункте мы до сих пор стоим на месте. А ведь именно он в свое время считался самым принципиальным и революционным. Как раз материальные стимулы и являются одной из основных мотиваций употреблять допинг. При этом абсолютно все наши спортсмены, пойманные за последнее время на употреблении допинга задним числом, сохранили все заработанное. Максимум — желающие снова вернуться в спорт отдали медали и призовые. Но государственные премии за олимпийские награды, полученные от регионов квартиры и от спонсоров — автомобили, остались у своих владельцев.

Получается, есть смысл употреблять допинг, даже если потом попадешься. Главное — успеть получить квартиру, машину и деньги, которые уже никто не отберет. И на работу на государственной должности вполне можно устроиться даже после дисквалификации. И никакие законы тут пока не помешают.

КОНТРАКТ КАК РЕШЕНИЕ

Вообще, создан опасный прецедент. Появлению Национального плана борьбы с допингом, который был подготовлен Независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова, в свое время аплодировали все без исключения инстанции — от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до ЮНЕСКО. При этом все они подчеркивали: главное, чтобы план теперь не остался только на бумаге, а был полностью реализован.

Теперь выясняется, что с реализацией как раз есть серьезные проблемы. Объективные сложности понятны, но при желании их наверняка можно преодолеть. Что мешает, например, выдавать победителям и призерам Игр квартиры, машины и призовые только при условии подписании контракта? А в одном из пунктов этого контракта обозначить, что при обнаружении допинга, все заработанное нужно будет вернуть в денежном эквиваленте? Это же логично: скажем, если спортсмен завершает карьеру, он по контракту возвращает государственный инвентарь. Если попадается на допинге — так же, по контракту, должен вернуть нечестно заработанное.

Если научно-исследовательская работа, заказанная Минспорта, растянется на год, а потом еще столько же уйдет на анализ рекомендаций, с огромной долей вероятности вопрос будет замылен навсегда. Безусловно необходимое дело будет погребено в бюрократических механизмах. И мы, похваставшись перед всем миром, что готовы идти впереди планеты, в реальности продолжим плестись сзади. Допингеры будут занимать общественные посты, сохранят материальные блага, а Россия будет мыкаться от одних международных санкций к другим.

«МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТА»

Член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о разработке ужесточающих мер наказания спортсменов за допинг.