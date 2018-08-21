Когда у допингеров начнут отбирать имущество?
Национальный план по борьбе с допингом пока не может быть полностью реализован. «Виновато советское прошлое».
Национальный план по борьбе с допингом пока не может быть полностью реализован. «Виновато советское прошлое».
Министерство спорта ищет пути реализации идеи, в соответствие с которой попавшиеся на допинге спортсмены обязаны будут вернуть заработанные нечестным путем деньги и квартиры и лишатся права занимать государственные должности в сфере спорта.
О необходимости идти впереди планеты всей в борьбе с допингом у нас говорят давно. Нигде в мире у допингеров не отбирают задним числом деньги и имущество — а в России, вероятно, начнут. Во всяком случае, к этому обязывают сразу два документа — Национальный антидопинговый план, принятый комиссией под руководством Виталия Смирнова еще в прошлом году, и практически в точности списанные с Плана рекомендации экспертов ЮНЕСКО.
ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЗА БОРЬБУ С ДОПИНГОМ
В начале июля на сайте Госзакупок появился заказ от Минспорта на «выполнение
В переводе на человеческий язык, Минспорта хочет провести исследование, чтобы понять, как на практике можно отобрать у спортсмена заработанные нечестным путем материальные блага. По информации «СЭ», сделать это, на самом деле, не просто. В Российской Федерации существуют десятки законов и других нормативных актов, регулирующих трудовые отношения — от Трудового кодекса до Конвенции о защите прав человека. Ни один из них не предусматривает напрямую механизма конфискации имущества в случае допинговых нарушений. Более того, если пойти напролом и просто написать отдельный закон, первый же попавшийся спортсмен сможет пойти в суд и получить там защиту. Поэтому Минспорта приходится проводить долгие исследования, чтобы выявить конкретные «слабые» места в национальном законодательстве и затем их исправить.
Так что, несмотря на то, что сроки реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте уже давно прошли, как минимум в этом пункте мы до сих пор стоим на месте. А ведь именно он в свое время считался самым принципиальным и революционным. Как раз материальные стимулы и являются одной из основных мотиваций употреблять допинг. При этом абсолютно все наши спортсмены, пойманные за последнее время на употреблении допинга задним числом, сохранили все заработанное. Максимум — желающие снова вернуться в спорт отдали медали и призовые. Но государственные премии за олимпийские награды, полученные от регионов квартиры и от спонсоров — автомобили, остались у своих владельцев.
Получается, есть смысл употреблять допинг, даже если потом попадешься. Главное — успеть получить квартиру, машину и деньги, которые уже никто не отберет. И на работу на государственной должности вполне можно устроиться даже после дисквалификации. И никакие законы тут пока не помешают.
КОНТРАКТ КАК РЕШЕНИЕ
Вообще, создан опасный прецедент. Появлению Национального плана борьбы с допингом, который был подготовлен Независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова, в свое время аплодировали все без исключения инстанции — от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до ЮНЕСКО. При этом все они подчеркивали: главное, чтобы план теперь не остался только на бумаге, а был полностью реализован.
Теперь выясняется, что с реализацией как раз есть серьезные проблемы. Объективные сложности понятны, но при желании их наверняка можно преодолеть. Что мешает, например, выдавать победителям и призерам Игр квартиры, машины и призовые только при условии подписании контракта? А в одном из пунктов этого контракта обозначить, что при обнаружении допинга, все заработанное нужно будет вернуть в денежном эквиваленте? Это же логично: скажем, если спортсмен завершает карьеру, он по контракту возвращает государственный инвентарь. Если попадается на допинге — так же, по контракту, должен вернуть нечестно заработанное.
Если
«МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТА»
Член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о разработке ужесточающих мер наказания спортсменов за допинг.
— Лишение спортсмена всех званий и наград, а также финансовых поощрений со стороны государства, полученных нечестным путем — это одна из тех мер, которые должны быть закреплены на законодательном уровне, — отметил Свищев. — Но я убежден, что наказание должно вступать в силу исключительно после тщательного расследования правоохранительными органами, в ходе которого будет доказана виновность спортсмена или представителей его окружения. В противном случае мы можем с вами получить еще один изощренный способ устранения конкурента.