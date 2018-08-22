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10:08 (мск), источник: UzReport.news

Третий день Азиатских игр: Спортсмены Узбекистана завоевали 3 медали

На данный момент в копилке нашей страны 10 медалей — 1 золото, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

Источник: UzReport.news

В двух городах Индонезии Джакарте и Палембанге вчера прошел третий соревновательный день Азиатских игр. Спортсмены Узбекистана выступали в различных видах спорта и смогли пополнить копилку нашей сборной тремя медалями.

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Первым призером дня стал Адхамжон Эргашев. С результатом 298 кг тяжелоатлет Узбекистана завоевал бронзовую награду.

Далее состоялось выступление таэквондистов. Светлана Осипова в категории +67 кг победила представительниц Ирана и Камбоджи. В полуфинале Осипова уступила сопернице из Казахстана Жансель Дениз и стала бронзовым призером турнира.

В категории +80 кг выступил Дмитрий Шокин. Таэквондист Узбекистана победил спортсменов из Индии и Иордании. В финале таэквондист Узбекистана с разницей в одно очко 2:3 уступил сопернику из Ирана Сайиду Раджаби и взял серебро.

Таким образом, сборная Узбекистана вчера завоевали 3 медали — 1 серебро и 2 бронзы. На данный момент в копилке нашей страны 10 медалей — 1 золото, 3 серебра и 6 бронзовых наград.

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