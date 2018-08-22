Томас Бах: Мы были очень близки к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Президент МОК Томас Бах признался, что зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Корея) могла не состояться.
Президент МОК Томас Бах признался, что зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Корея) могла не состояться.
— Для отмены Игр не обязательно должна начаться война, — цитирует президента Insidethegames. — Для этого было достаточно, чтобы одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде
Ранее сообщалось, что у организаторов есть проблемы в связи с КНДР. Так, говорилось о том, что на игры может не приехать сборная США