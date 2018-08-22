Стало известно, почему QazSport не показывает Азиаду-2018

Источник: Vesti.kz

Карин ответил на критику журналистов в Facebook. Представители СМИ выразили возмущение тем, что выступления казахстанских спортсменов не показывает ни один из телеканалов, тем более единственный в стране спортивный QazSport.

«Показ Азиады мы планировали, соответственно, деньги на покупку прав тоже были заложены. Переговоры шли давно и долго. Увы, мы были вынуждены отказаться, поскольку зарубежная компания которая продает права на показ, в этом году в разы подняли цену. Данной компанией были выставлены цены, сравнимые с летними Олимпийскими играми или чемпионатом мира по футболу. Практически весь бюджет ушел бы тогда на показ двуx недель Азиады, соответственно, не остались бы средства на показ другиx важнейшиx спортивныx турниров (футбол, xоккей, бокс и так далее). Помимо нас от показа Азиады отказались национальные телеканалы и некоторыx соседниx стран. Потому что стоимость прав была слишком завышена. Мы тоже обращались в Азиатский совет и т.д., но поскольку права были приобретены частной рекламной компанией, повлиять никто не может. Тем не менее, мы отправили нашу съемочную группу для освещения с места событий», — ответил Карин журналистам.

При этом он не стал называть сумму, требуемую на выкуп прав на показ Азиады-2018: «Одна из причин отказа еще и в том, что в последующем права потом нам бы продавали не ниже, а даже еще больше. То есть автоматически привело бы к повышению стоимости прав на все турниры».

«Мы тоже сожалеем и приносим свои извинения, но в то же время мы работаем и будем работать над тем, чтобы у казаxстанцев был прямой телевизионный выxод к самым важнейшим спортивным событиям», — добавил Карин.