Минспорт РФ не видит препятствий к участию крымских спортсменов в Олимпиадах

Источник: РИА "Новости"

«Нет никаких сомнений, что наша команда поедет и крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — сообщил он.

Министр отметил также, что спортсмены из Крыма показывают хорошие результаты в стрельбе, борьбе и легкой атлетике. «Надо только пройти отбор [в российскую сборную]», — подчеркнул он.