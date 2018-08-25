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20:38 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ не видит препятствий к участию крымских спортсменов в Олимпиадах

КОКТЕБЕЛЬ /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не видит препятствий к участию спортсменов из Крыма в составе российской сборной на предстоящих Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Об этом он сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Нет никаких сомнений, что наша команда поедет и крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — сообщил он.

Министр отметил также, что спортсмены из Крыма показывают хорошие результаты в стрельбе, борьбе и легкой атлетике. «Надо только пройти отбор [в российскую сборную]», — подчеркнул он.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

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