Минспорт РФ не видит препятствий к участию крымских спортсменов в Олимпиадах

«Нет никаких сомнений, что наша команда поедет и крымские спортсмены будут участниками Олимпиады в Токио и в Пекине, тем более во многих видах спорта они показывают хорошие результаты», — сообщил он.
Министр отметил также, что спортсмены из Крыма показывают хорошие результаты в стрельбе, борьбе и легкой атлетике. «Надо только пройти отбор [в российскую сборную]», — подчеркнул он.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.