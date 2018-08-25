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25 августа, источник: Sports.kz

Казахстан продолжает оставаться за пределами ТОП-10 медального зачета Азиады-2018

В Джакарте и Палембанге (Индонезия) завершился седьмой медальный день Азиатских игр-2018, сообщает Sports.kz.

Сегодня копилка сборной Казахстана пополнилась четырьмя медалями — одной золотой и тремя бронзовыми. «Золото» завоевал джиу-джитсер Дархан Нортаев; «бронзу» — каратист Данияр Юлдашев, джиу-джитсер Ризат Махашев и легкоатлет Иван Иванов (толкание ядра).

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После семи дней соревнований у Казахстана 38 медалей — 4 золотые, 7 серебряных и 27 бронзовых. В общекомандном медальном зачете страна осталась на 11-м месте. По-прежнему с большим отрывом лидирует Китай, также в тройку неизменно входят команды Японии и Южной Кореи.

Медальный зачет Азиады-2018:

1. Китай — 153 (72−51−30).

2. Япония — 109 (34−31−44).

3. Южная Корея — 84 (25−26−33).

11. Казахстан — 38 (4−7−27).

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