Казахстан продолжает оставаться за пределами ТОП-10 медального зачета Азиады-2018

Сегодня копилка сборной Казахстана пополнилась четырьмя медалями — одной золотой и тремя бронзовыми. «Золото» завоевал джиу-джитсер Дархан Нортаев; «бронзу» — каратист Данияр Юлдашев, джиу-джитсер Ризат Махашев и легкоатлет Иван Иванов (толкание ядра).

После семи дней соревнований у Казахстана 38 медалей — 4 золотые, 7 серебряных и 27 бронзовых. В общекомандном медальном зачете страна осталась на 11-м месте. По-прежнему с большим отрывом лидирует Китай, также в тройку неизменно входят команды Японии и Южной Кореи.