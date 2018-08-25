Казахстан продолжает оставаться за пределами ТОП-10 медального зачета Азиады-2018
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) завершился седьмой медальный день Азиатских игр-2018, сообщает Sports.kz.
В Джакарте и Палембанге (Индонезия) завершился седьмой медальный день Азиатских игр-2018, сообщает Sports.kz.
Сегодня копилка сборной Казахстана пополнилась четырьмя медалями — одной золотой и тремя бронзовыми. «Золото» завоевал
После семи дней соревнований у Казахстана 38 медалей — 4 золотые, 7 серебряных и 27 бронзовых. В общекомандном медальном зачете страна осталась на 11-м месте.
Медальный зачет Азиады-2018:
1. Китай — 153 (72−51−30).
2. Япония — 109 (34−31−44).
3. Южная Корея — 84 (25−26−33).
11. Казахстан — 38 (4−7−27).