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11:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Томас Бах: Войну против допинга нельзя выиграть

Президент МОК Томас Бах полагает, что в спорте всегда будет место для допинга. Вместе с тем, он не стал взваливать на возглавляемую им организацию ответственность за ужесточение антидопинговых правил.

Источник: РИА "Новости"

— Это одна из войн, которую нельзя выиграть, — цитирует CNN Баха. — Самая большая опасность заключается не в том, что нарушитель будет пойман и у нас будет допинговое дело. Самая большая опасность заключается в том, что с каждым допинговым случаем появляется подозрение по отношению к чистым атлетам.

— Значит ли это, что МОК попытается ввести более жесткие антидопинговые меры?

— Это зависит от ВАДА. МОК отвечает за проведение допинг-тестов только в случае с Олимпийскими играми.

Ранее Бах признавался, что МОК был близок к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Это было связано с соседством Кореи и КНДР, а также непростых отношений последней с США.

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20 июля© Ньюстюб
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