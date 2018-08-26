Томас Бах: Войну против допинга нельзя выиграть

Источник: РИА "Новости"

— Это одна из войн, которую нельзя выиграть, — цитирует CNN Баха. — Самая большая опасность заключается не в том, что нарушитель будет пойман и у нас будет допинговое дело. Самая большая опасность заключается в том, что с каждым допинговым случаем появляется подозрение по отношению к чистым атлетам.

— Значит ли это, что МОК попытается ввести более жесткие антидопинговые меры?

— Это зависит от ВАДА. МОК отвечает за проведение допинг-тестов только в случае с Олимпийскими играми.