Томас Бах: Войну против допинга нельзя выиграть
Президент МОК Томас Бах полагает, что в спорте всегда будет место для допинга. Вместе с тем, он не стал взваливать на возглавляемую им организацию ответственность за ужесточение антидопинговых правил.
Президент МОК Томас Бах полагает, что в спорте всегда будет место для допинга. Вместе с тем, он не стал взваливать на возглавляемую им организацию ответственность за ужесточение антидопинговых правил.
— Это одна из войн, которую нельзя выиграть, — цитирует CNN Баха. — Самая большая опасность заключается не в том, что нарушитель будет пойман и у нас будет допинговое дело. Самая большая опасность заключается в том, что с каждым допинговым случаем появляется подозрение по отношению к чистым атлетам.
— Значит ли это, что МОК попытается ввести более жесткие антидопинговые меры?
— Это зависит от ВАДА. МОК отвечает за проведение
Ранее Бах признавался, что МОК был близок к отмене Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Это было связано с соседством Кореи и КНДР, а также непростых отношений последней с США.